Москва, 27 февраля, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в своей статье в газете «Известия» заявил, что деревянное домостроение может стать одним из драйверов развития лесопромышленного комплекса. Новые подходы к развитию отрасли изложены в Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года, разработку которой завершает Минпромторг совместно с профильными ассоциациями и ключевыми игроками на рынке.

Деревянный дом

По мнению специалистов министерства и экспертов, деревянное домостроение — это наиболее современное решение, несмотря на «расцвет мегаполисов». Жители городов все чаще предпочитают привычным квартирам собственный дом, поэтому сейчас растет популярность технологий «компактных городов», пишет Мантуров.

В качестве примера подобной тенденции министр привел Канаду, где малоэтажное жилье составляет около 70% жилищного фонда. В России на деревянное домостроение (клееный, оцилиндрованный, профилированный брус, деревянные сэндвич-панели) приходится 12% в общем объеме всего жилищного строительства.

Расширение использования в строительстве древесины поможет не только задействовать лесной ресурс страны, но и обеспечит мультипликативный экономический эффект со смежными отраслями. В частности, начнет развиваться производство стройматериалов, мебели, энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и рынок потребительских товаров.

Среди проблем, которые тормозят широкое применение продукции деревянного домостроения, эксперты отметили отсутствие нормативов на строительство многоэтажных жилых зданий с применением современных конструкционных древесных материалов и слабое развитие строительства социальных объектов на основе древесины.

Свое предложение по определению квот на использование продукции деревянного домостроения в госпрограммах Минпромторг подготовил и направил на согласование в правительство РФ. Также по поручению президента совместно с Минстроем подготовлен план мероприятий по расширению использования деревянных конструкций в строительстве.

Кроме того, ключевыми вопросами стратегии являются обеспечение доступной сырьевой базы, развитие кадрового, технологичного и научного потенциалов, а также совершенствование системы управления отраслью. К 2030 году предполагается добиться увеличения вклада лесной отрасли в ВВП страны на 50% за счет увеличения объема отгруженной продукции и добавленной стоимости на единицу заготовленной древесины.