Мадрид, 27 февраля, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Мадридский «Атлетико» намерен подписать контракт с аргентинским нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», сообщил президент «Атлетико» Энрике Сересо, иронично отвечая на вопрос СМИ о продлении контракта с нападающим команды Фернандо Торресом.

Getty Images Лионель Месси

«Сейчас мы пытаемся подписать Месси, — говорит Сересо. — Все остальное уходит на второй план».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля «Атлетико» (Мадрид) на своем поле уступил «Барселоне» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 1:2 в пользу каталонского клуба.

После двадцати четырех матчей в чемпионате Испании «Барселона» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. Клуб «Атлетико», набравший 45 баллов, находится на четвертой позиции.

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