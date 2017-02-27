Воронеж, 27 февраля, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В Воронеже после обрушения наледи на пожилую женщину возбуждено уголовное дело, задержан директор управляющей компании, которая должна была проводить очистку кровли от снега и льда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 27 февраля старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

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ЧП произошло 21 февраля, на улице Ворошилова. 75-летняя женщина выходила из подъезда, когда на нее с козырька обрушилась наледь. Женщина получила травмы и была госпитализирована. По данному факту СУ СКР по Воронежской области возбуждено уголовное дело по п."в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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По подозрению в совершении преступления следователем СК задержан директор управляющей компании, с ним проводятся следственные действия.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

На прошлой неделе в Воронеже произошло сразу несколько случаев получения жителями травм из-за обрушения наледи с крыш. В числе пострадавших, преимущественно, пожилые люди. Только в последний предпраздничный день, 22 февраля, травмы получили трое человек.

21 февраля о ходе очистки кровель от наледи перед губернатором отчитывался глава города Александр Гусев, который, в частности, пообещал, что в ближайшее время в управлении ЖКХ планируются кадровые перестановки.

Прокуратура города, тем временем, начала свою проверку инцидентов с обрушением наледи на людей.