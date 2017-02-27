Брейтово, Ярославская область, 27 февраля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Участники проекта «Затопленные святыни Мологского края» сделали несколько новых находок на Рыбинском водохранилище в Ярославской области. Об этом сообщает сайт «Наш Брейтовский район». В конце февраля были совершены новые погружения для исследования затопленной усадьбы Мусиных-Пушкиных «Иловна».

Группа «Разведывательно-водолазная команда» в Facebook Затопленная усадьба

На территории усадьбы находился храм, остатки которого удалось обнаружить. 24 февраля были найдены остатки фундамента и первого яруса церкви Преображения Господня. Водолазы нашли следы двух алтарей из имевшихся в храме трех. Кроме того, удалось найти фрагмент колокола с изображением святителя Николая Чудотворца.

«На самом деле, сейчас на дне Рыбинского моря находится уникальный большой музей с уникальными объектами, конечно, разной степени сохранности. Этот большой музей уже сегодня объединяет многих людей и многие территории. Первым шагом к этому объединению стал проект «Затопленные святыни Мологского края». Наша работа будет продолжаться, впереди еще очень много интересного. Ведь — кроме исторической исследовательской части — у нашей инициативы есть очень много других составляющих, о которых мы обязательно расскажем», — сказал руководитель проекта Константин Богданов.

Ранее участники экспедиции обнаружили и сняли на фото и видео остатки усадебной набережной реки Мологи — хорошо сохранившиеся арки. Проект вызвал широкий резонанс в регионе и за его пределами. В погружениях на дно Рыбинского моря принял участие мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков.

23 февраля на льду водохранилища был отслужен молебен. Служили благочинный Брейтовского округа протоиерей Анатолий Денисов и участник экспедиции игумен Иннокентий (Ольховой), эконом Свято-Данилова монастыря Москвы. Отец Иннокентий также участвовал в погружениях.

«Конечно, то, что мы сейчас под водой можем увидеть, для нас это не просто история, это жизнь наших предков, наших отцов, наших дедов, нашей страны. Для меня, как священника, это особенно важно — это святыни. От всего этого есть такой сильный трепет, ведь мы прикасаемся к тому, что скрыто совершенно от глаз человеческих», — сказал игумен Иннокентий.