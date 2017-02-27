Калуга, 27 февраля, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Более 800 еврейских книг всех жанров и направлений религиозной и светской литературы, посвященных искусству и истории еврейского народа, еврейской философии, детские книги стали фондом будущей большой еврейской библиотеки, которую откроют на базе калужского еврейского общинного центра в здании восстановленной более года назад синагоги. Об этом 27 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM калужский раввин Михоэль Ойшие.

Mysticsartdesign Библиотека

По его словам, цель создания большой еврейской библиотеки — это обеспечить наиболее широкий доступ к информации о литературной еврейской жизни. Уже сегодня, в качестве общественной публичной библиотеки, книгохранилище открыто для посещения всеми калужанами, вне зависимости от национальной принадлежности.

Калужский раввин считает, что посетив еврейскую библиотеку местной общины, любой желающий сможет познакомиться с мудростью древних талмудических мудрецов, с основами галахических еврейских законов, с еврейской философией и еврейской историей с древнейших времен до наших дней. Посетители библиотеки смогут подробнее узнать о творчестве представителей классической литературы — еврейских писателей прошлого таких, как Шолом-Алейхем, Шолом Аш, Башевис-Зингер и современных — Меир Шалев и Амос Оз.

Также в рамках мероприятий библиотеки планируется проведение авторских вечеров, лекций на темы еврейского юмора, секретов национальной кухни и многого другого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , реставрация синагоги в Калуге обошлась благотворителям, среди которых есть калужане — не евреи, порядка 20 млн рублей. Полностью восстановлено первоначальное предназначение здания, которое спроектировано архитектором Николаем Новоуспенским. Его возвели еще в 1912 году. После 1926 года здание синагоги в Калуге использовалось как клуб профсоюзных организаций, а с 1947 года там расположилось Калужское областное училище культуры и искусств. В 2013 году, по решению администрации Калужской области, здание было возвращено еврейской общине, численность которой составляет порядка 2 тысяч человек.