Барселона, Испания, 27 февраля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Посетители крупнейшей выставки мобильных устройств и технологий Mobile World Congress (MWC), проходящей в Испании, посетили презентацию первого в мире смартфона, поддерживающего стандарт мобильных сетей пятого поколения (5G). Gigabit Phone, разработанный китайской телекоммуникационной корпорацией ZTE, поступит в продажу уже в конце 2017 г.

JohnKarak Смартфон фирмы ZTE

Устройство способно обмениваться данными со скоростью до 1 Гбит/сек. Смартфон оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 835, пишет «Сина синьвэнь».

«Gigabit Phone знаменует собой совершенно новый этап в истории развития мобильной индустрии. Внедрение сетей пятого поколения приведет к масштабной «интернетфикации» самых удаленных уголков мира», — сообщил представитель ZTE.

Телефон сможет снимать 360-градусные панорамы, поддерживать технологию виртуальной реальности, а также работать до 30 часов без подзарядки.

ZTE является одним из ведущих глобальных поставщиков телекоммуникационного оборудования, сетевых решений и одним из самых быстрорастущих производителей смартфонов. ZTE принимает участие в Mobile World Congress уже в 13 раз.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE получит временное разрешение на импорт американских комплектующих. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте министерства торговли США.