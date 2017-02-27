Самара, 27 февраля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В Самарской области 26 февраля в селе Красные ключи примерно в 15:00 двое друзей в возрасте 9-ти и 10-ти лет ушли гулять, катались с горки недалеко от оврага, наполненного водой. В какой-то момент дети провалились под лед и утонули. Спасти их не удалось, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

Fotostation.ru Лед

По данному факту следственным отделом по городу Похвистнево следственного управления СКР по Самарской области начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.