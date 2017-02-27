Афины , 27 февраля, 2017, 09:23 — ИА Регнум. В Греции автомобиль Porsche, за рулем которого предположительно находился сын владельца сети супермаркетов Jumbo, стал виновником крупного ДТП, сообщает портал Protothema.gr.

See-ming Lee Автомобильная авария

По данным издания, за рулем автомобиля Porsche находился Йоргос Вакакис — сын миллионера Апостолоса Вакакиса. Машина двигалась на огромной скорости и врезалась в припаркованный на стоянке Honda Civic.

Жертвами ДТП стали четыре человека — погибли женщина и трехлетний ребенок, находившиеся в Honda Civic, а также сын мультимиллионера и его друг.

На автомагистрали максимально разрешенная скорость — 120 км в час, однако, судя по видео, Porsche двигался намного быстрее. Издание уточняет, что Йоргос приехал в Грецию на каникулы из США, где он учился, ехал он с другом в Дельфы.

Предположительно, водитель Porsche не справился с управлением на большой скорости. Компании Jumbo принадлежит сеть более чем из 80 магазинов, из них 52 расположены в Греции. В 2015 году доход компании составил 782 млн евро.