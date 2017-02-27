Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Рост ВВП России по итогам 2017 года может составить 1,2%. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил зампред ВЭБ Андрей Клепач в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

При этом Клепач считает возможным достижение роста ВВП на уровне 3% в 2018—2019 годах.

Зампредседателя ВЭБ также заявил, что инфляция в России по итогам 2017 года может достичь отметки около 4,5%.

Читайте также: «Рост ВВП России 2017 году будет ускоренным и составит 1,1%»

Напомним, ранее министр экономики России Максим Орешкин заявлял, что рост ВВП страны в 2017 году достигнет 2%, если не будет никаких внешних шоков. Ранее с таким же заявлением выступил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

Читайте также: В Сочи стартует Российский инвестиционный форум

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Сочи начал работу Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором будут обсуждаться новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены.