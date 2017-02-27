Саратов, 27 февраля, 2017, 09:16 — ИА Регнум. В Саратове 22 февраля в отделение полиции №4 с заявлением обратилась гражданка 1991 года рождения о том, что в этот день в 20:20 у дома №4 «а» по улице Осеняя неизвестный толкнул ее и похитил кошелек, в котором находились 119 тыс. 400 рублей. Однако 25 февраля в ходе проведения проверки было установлено, что заявительница сделала ложное заявление о преступлении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

Питер Бальтен (1525-1598). Представление фарса

Женщина, сделавшая ложный донос, дала признательные показания. Следственным отделом ОП №4 в составе УМВД России по Саратову в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ.

В мотивах и целях подозреваемой предстоит разобраться в ходе следствия. Заведомо ложный донос — уголовное преступление. Максимальное наказание в соответствии с санкциями данной статьи — лишение свободы на срок до трех лет, пояснили в ведомстве.