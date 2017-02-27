Москва, 27 февраля, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Редкий тип солнечного затмения — кольцеобразное затмение — смогли наблюдать жители некоторых регионов планеты в новолуние 26 февраля. Максимум затмения наблюдался в Южной Атлантике, где лунный диск закрыл собой солнечный на 99,2%, сообщает сайт eclipsewise.com.

intographics Затмение. Луна и Солнце

В среднем же доля глубины затмения составила 99%, отмечают специалисты. Самыми лучшими условиями наблюдения за необычным явлением обладали жители Аргентины. В этом регионе Луна закрыла Солнце на 97%, затмение длилось около минуты.

Во время кольцеобразного солнечного затмения Луна не полностью закрывает Солнце, при этом по краям солнечного диска остается яркое кольцо. Затмения такого типа происходят в четыре раза реже, чем полные солнечные затмения.

26 февраля затмение началось над Тихим океаном, затем его могли наблюдать жители юга Южной Америки и южной части африканского континента.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году состоится еще одно солнечное затмение. Наблюдать его можно будет 21 августа во время новолуния, при этом полоса полной фазы затмения пересечет территорию США. В Канаде, Мексике и Центральной Америке будет наблюдаться неполная фаза, жители восточных районов России и самых западных стран Европы и Африки смогут увидеть лишь частные фазы небесного явления.