Ярославль, 27 февраля, 2017, 09:15 — ИА Регнум. В последний день празднования Масленицы в Ярославле изготовили самый большой блинный пирог в стране. Это достижение зафиксировано в Книге рекордов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Блинный пирог в Ярославле

Пирог под названием «Золотое кольцо России» выполнен в виде кольца, украшенного сдобными караваями. Диаметр блинного пирога составил 4,9 м, высота — 22 см, вес — 1792 кг. На его изготовление ушло порядка 30 тысяч блинов.

«В установлении этого рекорда приняли участие все неравнодушные ярославцы, и приятно сознавать, что Главная Масленица объединила всех общим делом, общим интересом и любовью к родному городу. Нам всем есть чем гордиться. Уверен, этот рекорд также станет одним из брендов столицы Золотого кольца России», — сказал заместитель директора регионального департамента туризма Андрей Жаров.

Самый большой блинный пирог стал вторым рекордом, зафиксированным на Главной Масленице страны в этом году. Накануне ярославцы провели самую длинную в России эстафету приветствий, в которой приняло участие 2142 человека.

Жители и гости столицы Золотого кольца провели самую длинную эстафету приветствий «Дай пять». Акция состоялась в рамках Главной Масленицы страны. Эстафета прошла на Советской площади. Участников акции приветствовали хлопком ладони самые известные и уважаемые жители региона — каждый на своем этапе. Каждое приветствие фиксировал представитель Книги рекордов России. Всего в акции приняли участие 2142 человека. Ярославлю было вручено официальное свидетельство об установлении рекорда и его регистрации в Книге рекордов России.