Шанхай, Китай, 27 февраля, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Власти Шанхая опубликовали расширенное постановление о запрете курения в общественных местах. Ранее в китайском мегаполисе уже был принят закон об ограничении табакокурения, однако он так и не заработал и «остался на бумаге». По мнению властей города, новые меры полностью искоренят курение в общественных местах.

Пачка сигарет

Главным рычагом давления на жителей города станут крупные штрафы. Так, за курение в неположенном месте жители города могут быть оштрафованы на 50 юаней, в случае если нарушение является повторным, то штраф возрастет до 200 юаней, пишет «Наньцзао жибао».

Владельцы заведений, например кафе и ресторанов, позволяющие курить своим гостям прямо в зале, заплатят штраф в размере от 2 тыс. до 30 тыс. юаней. В Шанхае создана специальная горячая линия, операторы которой принимают информацию от граждан, заметивших нарушение закона о запрете курения.

Согласно принятым поправкам, курить запретят в заведениях общественного питания, офисах, крытых общественных помещениях. Ранее курение было запрещено на вокзалах, аэропортах и гостиницах.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 2007 г., Китай занимал 25 строчку в списке стран по потреблению сигарет на душу населения. Ежегодно среднестатистический житель КНР выкуривает не менее 1648 сигарет. Россия в данном рейтинге занимала седьмое место с показателем в 2240 сигарет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте муниципалитета Пекина, всего за полтора года властям удалось пополнить бюджет города на 2 млн юаней за счет граждан, нарушающих закон о запрете курения.