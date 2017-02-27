Лос-Анджелес, США, 27 февраля, 2017, 08:55 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby завершилась 89-я церемония вручения премии «Оскар» за 2016 год. Триумфатором премии стал мюзикл «Ла-ла-лэнд», ему досталось шесть наград из 14 номинаций.

Trkterra.ru Премия «Оскар»

Не обошлось без конфуза: мюзиклу могла достаться и седьмая статуэтка, за «лучший фильм 2016 года», однако выяснилось, что это была ошибка. Актер Уоррен Битти, вручавший премию вместе с Фэй Данауэй назвал «Ла-ла-лэнд» вместо драмы «Лунный свет», признанный киноакадемиками лучшим фильмом.

Мюзикл получил премии за лучшую женскую роль (актриса Эмма Стоун), лучшую режиссёрскую работу (Дэмьен Шазелл), лучшую песню (композитор Джастин Гурвиц, песня City of Stars), лучший композитор, за операторскую работу. Также премии получили художники-постановщики ленты — Дэвид Уоско и Сэнди Рейнольдс-Уоско.

Приз за лучшую мужскую роль получил Кейси Аффлек за фильм «Манчестер у моря», в номинации «Лучший адаптированный сценарий» победили Барри Дженкинс и Тарелл Элвин МакКрейни за «Лунный свет».

Еще один Оскар лента «Манчестер у моря» получила за «Лучший оригинальный сценарий» (сценарист Кеннет Лонерган). «Лучшим короткометражным игровым фильмом» стал фильм «Пой» венгерского режиссера Кристофа Дека.

Картина Орландо фон Айнсиделя «Белые шлемы» о работе добровольцев отряда Сирийской гражданской обороны стала лучшим короткометражным документальным фильмом. Снявший ее оператор Халид Хатиб не смог посетить церемонию — ему отказали в визе в США из-за «негативной информации» о нем.

Премией за «Лучший монтаж» отмечен фильм Мэла Гибсона о военном санитаре Дезмонде Доссе и Второй мировой войне «По соображениям совести». Этот же фильм, собравший в мировом прокате более 170 млн, стал лауреатом премии в номинации «За лучшее сведение звука».

Лучшими визуальные эффекты» киноакадемики признали работу Роберто Легато, Адама Валдез, Эндрю Р. Джонса и Дэна Леммона в фильме «Книга джунглей». Премию за «Лучший звуковой монтаж получила картина «Прибытие».

«Оскар» в номинации Лучший анимационный фильм» получил «Зверополис», а в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» — «Песочник» Алана Барилларо.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина «Коммивояжер», режиссер которого Асгар Фархади не прибыл на церемонию в знак протеста против ужесточения президентом США Дональдом Трампом миграционного законодательства. Лучшим документальным фильмом стал «О. Джей: Сделано в Америке» режиссера Эзры Эдельмана.

В номинации «Лучший дизайн костюмов» статуэтку получил Коллин Этвуд за фильм Дэвида Йейтса «Фантастические твари и где они обитают», за «Лучший грим и прически» премию забрали Алессандро Бертолацци, Джорджо Грегорини и Кристофер Нельсон за работу в картине Дэвида Эйра «Отряд самоубийц».

Лучшей актрисой второго плана стала Виола Дэвис за фильм «Ограды», а лучшим актером второго плана — Махершала Али за работу в фильме «Лунный свет». Церемония открылась с выступления Джастина Тимберлейка, который исполнил номинированную на «Оскар» песню «Can't Stop The Feeling» из мультфильма «Тролли».