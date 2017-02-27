Джакарта, 27 февраля, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Небольшое взрывное устройство было приведено в действие в парке города Бандунг в Индонезии, расположенном в провинции Западная Ява, сообщает Agence France-Presse.

geralt Взрыв

Его оставил неизвестный, попытавшийся скрыться от правоохранительных органов. При этом нападавший, убегая от полиции, вступил с ней в перестрелку, а затем забаррикадировался в правительственном учреждении. Позднее он был захвачен.

По словам начальника местной полиции Антона Чарлияна, никто не пострадал, преступник, связанный с террористической сетью, был арестован.

«Мы пытались вступить в переговоры с нападавшим, но преступник попытался поджечь здание», — заявил Чарлиян.

«Нападавший был членом террористической сети», — добавил начальник полиции.

Напомним, Индонезия, являющаяся крупнейшей мусульманской страной, на протяжении многих лет борется с угрозой радикального исламизма. На территории страны регулярно случаются теракты, крупнейший из которых произошел на Бали в 2002 году, когда погибло 202 человека.