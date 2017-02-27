Ватикан, 27 февраля, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Половина видов фауны перестанет обитать на Земле к концу XXI века. Соответствующую гипотезу выдвинули учёные, сообщает Vista News.

Фауна

Уточняется, что сейчас каждый пятый вид животных находится на грани вымирания. Эта проблема станет темой обсуждения на конференции в Ватикане, которая состоится в ближайшие дни.

В качестве примера приводится такой редкий вид животных как бенгальские тигры и чёрные носороги, истребляемые браконьерами.

Учёные намерены обсудить критическую ситуацию, сложившуюся с фауной, причём прежде всего учёных волнуют виды, играющиие наиболее важную роль в поддержании биосферы. Речь идёт о тех животных, которые регенерируют почву, истребляют вредителей.

Согласно данным одного из участников предстоящей конференции, она будет проводиться в Ватикане, в том числе и потому, что папа Римский считает проблемы экологии жизненно важными для человечества. Подчёркивается, что церковь и наука едины во мнении, что Землю нужно беречь.

Приводится мнение биолога Пола Эрлиха, который обращает внимание на опасные для природы антропогенные факторы, такие как загрязнение воздуха углекислым газом, неконтролируемая рождаемость. Он предполагает, что результатом станет гибель цивилизации и «в живых останется несколько сотен человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным учёных, содержание кислорода в гидросфере земли снизилось на два процента за последние годы. На сегодняшний день концентрация газа равна 222,5 петамоль.