Астрахань, 27 февраля, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Весело и задорно, с хороводами и песнями в Астрахани проводили зиму. Мероприятия, посвященные Масленице, прошли накануне на четырех площадках во всех районах города, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Astrgorod.ru Сожжение чучела

Jilkin.ru На ходулях

Еще в прошедшую субботу на главной площади Астрахани работал ярмарочный городок: конкурсы, музыка, выставки умельцев, творческие площадки. На праздник собралось несколько тысяч человек. Началось действо с театрализованного шествия ряженых, затем на открытой сцене в гала-концерте выступили лучшие творческие коллективы губернии.

Jilkin.ru Народные песни

Интерес астраханцев привлекла также выставка фотографий с праздника Масленицы прошлых лет. Мастера декоративно-прикладного искусства на «Ремесленной ярмарке» продемонстрировали сувенирные куклы из соломы, лозы, ткани, дерева. Весёлые скоморохи зазывали всех в хоровод, а на одной из площадок проходил весёлый конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка!». Молодежь могла посоревноваться в силе и ловкости, приняв участие в спортивных состязаниях.

Jilkin.ru Мастер-класс по рукоделию

По традиции многолюдно было на площадках, где народные кулинары устроили соревнования в мастерстве выпекания блинов.

Http://astrgorod.ru/news/zimu-provodili-s-ogonkom# Символ праздника — блины

С утра 26 февраля у школы №61 в поселке Свободном уже было многолюдно. Здесь каждый желающий мог попробовать традиционный атрибут праздника — блины. Помимо вкусной выпечки была организована культурная программа, самых маленьких развлекали аниматоры.

Jilkin.ru Скоморохи

Еще на одной площадке — парке «Аркадия» Масленица прошла, что называется, «с огоньком». Здесь тоже были блины, хороводы, народные игры, мастер-классы по изготовлению аппликаций, оберегов, масленичных кукол для юных горожан, выступления творческих коллективов. Для самых маленьких астраханцев организовали театральные площадки, где дети увидели кукольные спектакли, поставленные по русским народным сказкам. Но помимо этого в соответствии с народными традициями в завершение мероприятия на специально подготовленной площадке было сожжено масленичное чучело.

Jilkin.ru Народные гулянья

А вот на площади у памятника бывшему главному астраханскому большевику Сергею Кирову 26 февраля астраханцы собрались вовсе не для того, чтобы проводить зиму, а чтобы выразить свое недовольство принятым Социальным кодексом. Митинг собрал почти 300 человек, среди которых в основном многодетные и пенсионеры. Митингующие требовали от местных властей увеличения коэффициента нуждаемости и выплат до уровня 20 тысяч рублей, а также исключения из доходов ветеранов льготных выплат, пишет газета «Волга». По словам собравшихся, за полтора месяца действия закона они ощутили ухудшение финансового положения

Как пояснила председатель союза ветеранов Астраханской области Галина Морозова, относительно мало льготников осведомлено о том, как работает действующий закон. Она отметила, что основным камнем преткновения стал введенный критерий нуждаемости, под который с нового года не попадает огромное количество людей. Митингующие намерены добиваться удовлетворения их требований.

Как сообщало ИА REGNUM, вызвавший негативную реакцию у жителей региона Социальный кодекс был принят депутатами Астраханской области в конце декабря прошлого года. Как заверили авторы законопроекта, документ предусматривает сохранение всех льготных категорий. Кроме того, в законе учтены многодетные семьи, в которых воспитываются падчерицы и пасынки. С нового года они будут получать льготы наравне с теми семьями, где оба родителя родные.

Также по теме: Крупный митинг в Астрахани: население против отмены льгот

Астраханцы митинговали против социального кодекса: депутаты народ услышалиЕще на стадии обсуждения Социального кодекса сотни астраханцев высказали свое недовольство такими идеями властей. В Астрахани прошло как минимум пять митингов протеста. Последний — прямо перед началом заседания областной думы, на котором документ приняли в окончательном чтении.