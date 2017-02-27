Чэнду, Китай, 27 февраля, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Сотрудники Национального заповедника панд проверяют информацию о нападении дикой панды на козу. Жители г. Лэшань, расположенного в провинции Сычуань, сообщили о том, что дикий бамбуковый медведь растерзал и съел домашнюю козу.

(сс) Cimberley Панда

Зоологи не исключают, что травоядное животное могло съесть мясо — предки панд изначально питались как бамбуком, так и мясом и инстинкт хищника мог проявится у дикого животного в стрессовой ситуации, пишет «Чжунго жибао».

Еще одна дикая панда была замечена в пригороде Лэшаня в тот же день, однако животное не проявляло интерес к домашним животным и людям, и спустя несколько минут бамбуковый медведь вернулся в лес.

Китайские интернет-пользователи активно обсуждают инцидент, запись о том, что панда съела козу набрала более 1,5 млн просмотров всего за несколько часов. Жители Китая удивлены историей о том, что всеми обожаемые животные, которых ранее считали одними из самых безобидных, могут проявить инстинкты хищника.

Власти КНР прикладывают колоссальные усилия по увеличению популяции диких панд. В провинции Сычуань был создан Национальный заповедник панд, сотрудники которого занимаются разведением и подготовкой животных к жизни в дикой природе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководство Национального заповедника панд, расположенного в китайской провинции Сычуань, сообщило о нападении животного на сотрудника центра. В результате полученных травм мужчина был экстренно доставлен в больницу, где его прооперировали.