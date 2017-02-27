Абакан, 27 февраля, 2017, 08:40 — ИА Регнум. В школах Хакасии под патронажем Российского военно-исторического общества (РВИО) прошла акция памяти Зои Космодемьянской #ЗояГерой. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 февраля, в республиканском министерстве культуры.

LunniyMalchik Памятник Зое Космодемьянской

16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В память о Космодемьянской и ее бессмертном подвиге ученики четвертых классов Лесоперевалочной средней общеобразовательной школы №2 (село Бельтиры) и воспитанники лицея города Саяногорска приняли участие в тематических классных часах, а затем сфотографировались с портретом Героя Советского Союза.

По данным республиканского Минкультуры, в Бельтирской школе участники акции оформили в классах специальные уголки. О подвигах Зои Космодемьянской школьникам рассказали Волонтерские отряды Саяногорского политехнического техникума «Волонтеры Победы» и «Патриот».

Зоя Космодемьянская воевала в составе диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта. В ноябре 1941 года она вместе с товарищами выполняла задание в тылу врага, в районе села Петрищево (Московская область). При выполнении приказа Космодемьянскую схватили. 18-летнюю девушку жестоко пытали, а затем повесили. Она является первой женщиной, которой в годы Великой Отечественной войны было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Добавим, акция #ЗояГерой прошла по инициативе РВИО. Впервые акция памяти #ЗояГерой прошла в 2016 году в Курганском университете, получив продолжение в Московском государственным институте культуры. В 2017 году акцию поддержали учебные заведения Московской, Псковской, Оренбургской и Тамбовской областей, а также Хакасии, Мордовии, Республики Коми и Алтайского края.

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