Москва, 27 февраля, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Торги по нефти 24 февраля завершились снижением. По итогам дня цена на нефть сорта Brent снизилась на 0,73%, до $56,03. Снижение котировок началось с европейской сессии и продолжилось после выхода данных о числе буровых от Baker Hughes.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

За минувшую неделю число буровых установок в США продолжило увеличиваться, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. Общее число буровых вышек выросло на 3 единицы до 754 штук. Число буровых нефтяных вышек повысилось на 5 единиц до 602 штук. Газовых снизилось на 2 единицы до 151 штуки.

На ценовую динамику нефти продолжают влиять, с одной стороны, сообщения о снижении добычи ОПЕК, с другой — увеличение запасов сырой нефти в США. В связи с этим Brent торгуется в боковом тренде со средней ценой $55,95.

Сегодня, 27 февраля, за баррель Brent на рынке дают $56,21 (+0,33%). Понедельник — день коррекций. По нефти ожидается восстановление цен до $56,60. Если день закроется выше $56,60, то 28 февраля рост котировок сохранится.