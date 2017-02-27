Екатеринбург, 27 февраля, 2017, 08:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге во время пожара в мебельной мастерской по улице Павлодарской спасателям удалось эвакуировать из огня несколько газовых баллонов с пропаном, тем самым предотвратив взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Огонь

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчерской службы 26 февраля в 20:12 по местному времени. На место происшествия выехало 11 единиц техники и более 40 человек личного состава. По данным пожарных, огонь в мастерской распространялся быстро, так как в помещениях было много перегородок. Из-за неисправности ближайшего гидранта, спасателям пришлось настраивать магистральную линию для подачи воды из реки Исеть. Возгорание было локализовано пожарными на площади порядка 800 квадратных метров.

Полностью пожар был потушен и завершены работы по проливке конструкций сегодня 27 февраля в 03:14 по местному времени. На данный момент специалисты устанавливают причины возгорания.