Москва, 27 февраля, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 22 февраля открылись незначительным снижением по валютам. Курс доллара снижался до 57,70 руб., курс евро — до 61,18 руб. Ослабление рубля усилилось через пять часов после открытия торговой сессии на фоне дешевеющей нефти. Цена на нефть сорта Brent снизилась на 1,60%, до $55,72. На американской сессии курс доллара повышался до 58,59 руб., курс евро — до 62,05 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллары

Рубль находился под давлением со стороны внешних факторов — укрепления американского доллара и дешевеющей нефти, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Американец подорожал после выхода благоприятных статистических данных. Данные по потребительскому доверию за февраль и продажи на первичном рынке жилья за январь оказались выше ожиданий рынка.

На тонком рынке (23 февраля Мосбиржа не работала) покупатели предприняли попытку закрепиться выше 58,50 руб. Объём пятничных торгов оказался в 2,5 раза меньше среднего.

В Азии 27 февраля нефть дорожает, доллар дешевеет. Это указывает на сегодняшнее открытие торгов снижением по доллару и евро. Стабильные цены на нефть, восстановление экономики РФ, налоговый период и привлекательность рубля в качестве инвестиционной валюты будут поддерживать его в ближайшее время.

Циклический анализ указывает, что давление на рубль резко возрастёт в первых числах апреля. Сегодня рассматривается движение против пятничного роста. По доллару цель 57,75—57,95, евро — 61,30 руб.