Лос-Анджелес, США, 27 февраля, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Американский актер Уоррен Битти, вручавший вместе с Фэй Данауэй премию «Оскар» за лучший фильм 2016 года, ошибся, назвав мюзикл «Ла-ла-лэнд».

Цитата из к/ф «Лунный свет». реж Барри Дженкинс. 2016. США Одиночество

Выяснилось, что ему дали использованный конверт с номинацией «Лучшая женская роль», а лучшим фильмом киноакадемики признали драму «Лунный свет».

Также в этой номинации были названы «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Любой ценой», «Манчестер у моря», «Ограды», «По соображениям совести», «Прибытие», «Скрытые фигуры».

Цитата из к/ф «Ла-Ла Ленд». реж Дэмьен Шазелл. 2016. США Танец

Таким образом, «Ла-ла-лэнд» получил шесть премий из 14 номинаций. Среди главных «Оскаров», завоеванных мюзиклом: премия за лучшую женскую роль (актриса Эмма Стоун), лучшую режиссёрскую работу (Дэмьен Шазелл) и лучшая песня (композитор Джастин Гурвиц).

89-я церемония по счету прошла в Лос-Анджелесе в зале кинотеатра Dolby. Церемония открылась с выступления Джастина Тимберлейка, который исполнил номинированную на «Оскар» песню «Can't Stop The Feeling» из мультфильма «Тролли».