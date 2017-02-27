Москва, 27 февраля, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Великий пост начался у православных христиан. Он продлится до 16 апреля, передаёт телеканал НТВ.

Н.П.Богданов-Бельский. В церкви.1933

Великий пост продлится семь недель. Для тех, кто придерживается правил, в первую и последнюю неделю Великого поста можно употреблять в пищу только сырые продукты.

В храме Христа Спасителя (Москва) накануне, 26 февраля, прошла особая служба, во время которой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что обычно человеку сложно возвыситься над суетой и посмотреть на свои проблемы и на себя со стороны.

«Великий пост дается нам для того, чтобы изменить свое душевное состояние, состояние своего сердца, своего ума. Без трезвого взгляда на самого себя это сделать невозможно, нужно видеть свои прегрешения», — сказал он.

Уточняется, что в 2017 году время православной Пасхи совпало с католической. Она будет отмечаться 16 апреля.

Напомним, Великий пост начинается за 40 дней до Пасхи — Воскресения Христова. Он установлен для того, чтобы верующие помнили о сорокадневном посте Христа в пустыне.