Чэнду, Китай, 27 февраля, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Национальный сейсмологический центр КНР зафиксировал землетрясение в центральной части Китая. Подземные толчки магнитудой 4,0 были зарегистрированы в уезде Вэньчуань. Сразу после основного землетрясения были зафиксированы несколько слабых повторных толчков.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на глубине 13 км. Первые толчки были зафиксированы в 3:24 по местному времени, пишет «Сина синьвэнь».

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Железнодорожное сообщение не приостанавливалось.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сотрудники Национального сейсмологического бюро КНР сообщили о землетрясении, зафиксированном на территории Тайваня. По словам специалистов, магнитуда толчков достигла отметки в 4,0.