Анкара, 27 февраля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с лидером Иракского Курдистана Масудом Барзани в Стамбуле, сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Встреча продолжалась один час и была закрыта для журналистов.

Как сообщили официальные представители президента курдского автономного региона, в ходе встречи обсуждались экономические вопросы, а также освобождение Мосула от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин в преддверии встречи подчеркнул, что вопросов для двусторонних обсуждений предостаточно.

«Ирак важен для нас во всех отношениях. Нас интересуют вопросы экономики, охраны границ, также важно гуманитарное и культурное сотрудничество», — добавил он.

Анкара принимает активное участие в борьбе с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Помимо непосредственного участия в боевых действиях, турецкая сторона также занимается обучением сил, освобождающих Мосул.

Напомним, иракские курды принимают активное участие в борьбе с террористами в Ираке, в частности участвуют в освобождении от боевиков крупнейшего города Мосул, являющегося последним крупным оплотом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.