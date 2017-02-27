Вашингтон, 27 февраля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, не присутствовавший на церемонии вручения кинопремии «Оскар», стал объектом шуток со стороны ведущего шоу, комика Джимми Киммела. В ходе церемонии Киммел спросил у Трампа в твиттере, не спит ли тот.

keiyac Сообщение в twitter

Держа в руках смартфон, ведущий отметил, что церемония длится уже больше двух часов, однако Трамп еще ничего не написал на странице в соцсети по этому поводу.

«Церемония продолжается больше двух часов, а Дональд Трамп еще не написал о нас… Я о нем волнуюсь», — сказал он.

Затем изображение с экрана Киммела вывели на большой экран на сцене, и комик написал главе государства: «Ты не спишь?» За несколько минут твит собрал более 260 тыс. лайков, пользователи переслали его более 170 тыс. раз. Сам Джимми Киммел пообещал следить за тем, что ответит Трамп.

Стоит отметить, что Трамп пишет в Twitter довольно часто, при этом он комментирует самые разные события. Не раз президент США писал свои сообщения в неурочное время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Лос-Анджелесе началась церемония вручения премии «Оскар». Уже известно, что первую статуэтку получил актер Махершала Али в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана». Он снялся в картине Барри Дженкинса «Лунный свет».

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