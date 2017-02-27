Дамаск, 27 февраля, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Сирийским военным удалось взять под контроль стратегически важную высоту к юго-востоку от Пальмиры, которую удерживали боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операция прошла при поддержке союзных отрядов ополчения, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Пальмира

Высота 939,5 является господствующей для горного района Эль-Хаяль. Военные отбили ее у боевиков к вечеру 26 февраля. Отмечается, что при этом террористы понесли значительные потери в живой силе, а также лишились большого количества военной техники.

В настоящее время сирийская армия удерживает стратегически важный перекресток на расстоянии 5 км от Пальмиры. Местность в районе комплекса автошколы используется военными в качестве плацдарма для освобождения от боевиков близлежащих высот.

Напомним, в конце марта 2016 года сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила Пальмиру. Однако в декабре 2016 года древний город вновь оказался под контролем боевиков.

В январе 2017 года террористы уничтожили центральную часть амфитеатра Пальмиры. Доказательства разрушения исторических памятников были опубликованы российской стороной.

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