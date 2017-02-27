Алма-Ата, Казахстан, 27 февраля, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут рабочую встречу в Алма-Ате, в ходе которой обсудят вопросы сотрудничества двух стран. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщила пресс-служба Кремля.

Akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

«27 февраля в Алма-Ате состоится встреча Владимира Путина с президентом республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, — говорится в сообщении пресс-службы. — Как ожидается, будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в энергетике и космосе, а также ключевые темы международной повестки дня».

Добавим, что 27 февраля Путин прибудет в Таджикистан, а во вторник (28 февраля) посетит Киргизию.

Напомним, 26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что глава РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провели переговоры в неформальной обстановке на горнолыжном курорте, который расположен недалеко от города Алма-Ата.

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