Рубцовск, Алтайский край, 27 февраля, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Трагедией закончился поход в один из магазинов, расположенных на первом этаже многоквартирного дома №9 по ул. Калинина в Рубцовске. Обрушившаяся бетонная плита упала на выходившую из магазина 51-летнюю женщину. Он полученной травмы она скончалась в стационаре. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Светлана Шаповалова Жилой дом в Барнауле

По данным следствия, ЧП произошло 26 февраля 2017 вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками УК ООО «Централь». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одна трагедия, связанная с обрушением декоративных элементов с фасада дома, имела место в центре Барнаула. В мае 2016 года куском штукатурки у дома №130 на Социалистическом проспекте был серьезно травмирован 64-летний мужчина.