Дамаск, 27 февраля, 2017, 07:35 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 военнослужащих армии Сирии погибли в столкновении с членами вооруженной оппозиции в городе Тадиф, расположенном поблизости от города Эль-Баб, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в Свободной армии Сирии.

Freedom House Бои в Сирии

Данную информацию передали источники, после того как турецкая армия объявила об освобождении Эль-Баба.

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежали из Эль-Баба в Тадиф, когда туда вошли вооруженные силы Сирии, террористы оставили город без боя.

Сирийская оппозиция является главной опорой для Турции, осуществляющей операцию «Щит Евфрата», целью которой является борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с курдским ополчением.

Анкара начала операцию 24 августа, зайдя на территорию Сирии. В основном ее участие заключается в воздушной поддержке членов Свободной армии Сирии.

Напомним, в настоящее время в Сирии действует режим прекращения огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Данное соглашение стало возможно благодаря переговорам между Турцией, Россией и Ираном в Астане.

В ходе дискуссии, в столице Казахстана было выработано общенациональное соглашение о прекращении огня в Сирии. Соглашение должно стать прологом к подписанию мирного договора, который положит конец шестилетней гражданской войне.