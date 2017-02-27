Барселона, Испания, 27 февраля, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Современная версия популярного кнопочного телефона Nokia 3310 обойдется покупателям в €49. Обновленная модель устройства была представлена на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

Телефон Nokia 3310

Как пояснили представители финской компании HMD, обладающей эксклюзивным правом на выпуск телефонов под брендом Nokia, модель 3310 поступит в продажу в Китае и Европе во втором квартале текущего года. Устройство сочетает в себе лучшие черты легендарной 3310, однако имеет новый дизайн и улучшенные характеристики.

Корпус телефона стал легче и тоньше, он может быть желтого, красного, серого и темно-синего цвета. Устройство работает на платформе Nokia's Series 30+, оно оснащено слотом для карты памяти microSD, цветным 2,4-дюймовым экраном и камерой с разрешением 2 мегапикселя.

Телефон способен проработать 31 день без подзарядки. Дата начала продаж в России пока не названа.

Другая модель, Nokia 150, имеет операционную систему Android, два динамика и две основных камеры. Устройство сначала выйдет на китайский рынок, в дальнейшем появится и в других странах. Цена такого телефона — €299.

Во втором квартале 2017 года в продажу поступят смартфоны Nokia 5 и Nokia 3. Их можно будет приобрести за €189 и €139 соответственно.

Напомним, в 2000 году финская Nokia выпустила модель телефона 3310, ставшую популярной благодаря простоте, прочности и возможности долго работать без подзарядки. Объем продаж модели достиг 126 млн экземпляров.

Как ранее сообщало ИА, в середине февраля этого года стало известно о готовящемся выходе на рынок новой версии классического мобильного телефона Nokia 3310. Тогда отмечалось, что новая версия старого телефона будет стоить €59.