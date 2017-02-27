Москва, 27 февраля, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о наличии у Киева «конкретного плана» по скорому возвращению Крыма и Донбасса.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

«Аваков сообщил: у Киева «есть план возвращения Крыма и Донбасса», но не раскрыл суть, — написал Пушков. — Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без».

26 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «1+1» заявил о том, что у властей Украины есть «конкретный план» по возвращению Крыма и Донбасса.

«Мы имеем план, который будет реализовываться, — сказал глава МВД Украины. — Он совершенно не связан ни с малейшими уступками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Читайте также: Аваков рассказал о «плане» по возвращению Крыма и Донбасса