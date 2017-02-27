Пекин, 27 февраля, 2017, 06:46 — ИА Регнум. К концу 2018 года в Китае планируют создать новую ракету-носитель средней грузоподъемности для запуска коммерческих спутников. Об этом заявил глава соответствующего проекта Китайской академии технологий ракет-носителей Ли Тунъюй, передает 27 февраля China Daily.

SpaceX-Imagery Ракета

Ракета нового поколения «Чанчжэн-8» будет создана на базе предыдущих моделей «Чанчжэн-7» и «Чанчжэн-3А». Сообщается, что в основу конструкции будут положены твердотопливные ускорители.

«На разработку у нас может уйти до трех лет, однако при благприятном стечении обстоятельств тестовый запуск планируется осуществить к концу 2018 года», — заявил журналистам Тнъюй.

Новый аппарат будет способен выводить на орбиту грузы до 4,5 тонны для гелиосинхронной орбиты и около 2,5 тонны для геосинхронной переходной.

Напомним, космическая программа Китайской Народной Республики активно развивается. Так, к 2020 году в стране намерены окончательно укомплектовать спутниками свою национальную систему глобального позиционирования. Ожидается, что в состав системы BeiDou войдут 35 спутников, которые будут способны обеспечивать навигацию по всему миру.