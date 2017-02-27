Пекин, 27 февраля, 2017, 06:25 — ИА Регнум. Китайская полиция задержала более 800 подозреваемых по 380 ключевым эпизодам, связанным с нелегальной деятельностью подпольных банков, на более чем 900 млрд юаней в 2016 году, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР 26 февраля.

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Кампания против подпольных банков, призванная поддерживать финансовую безопасность и порядок, также является частью антикоррупционной кампании по раскрытию «серых» активов, сообщили в министерстве.

В 2016 году министерство провело работу с Центральным банком и Государственной администрацией иностранной валюты в целях перекрыть трансфер незаконных денег, осуществляемый посредством офшорных компаний и подпольных банков.

Власти сообщают, что министерство продолжит совместные с Центробанком действия против незаконных частных банков в 2017 году.

«В течение длительного времени подпольные банки были каналом быстрых, анонимных и скрытых переводов денег. Многие преступники пользовались преимуществами подобного рода каналов в своих нелегальных делах за рубежом», — заявил представитель Центрального банка Чжан Ниньнянь.

По сообщению издания, Центральный банк Китая в настоящий момент анализирует новейшие методы совершения финансовых преступлений, особенно в сфере нефинансовых институтов и секторов, в целях улучшения своей деятельности по борьбе с отмыванием денег, заявил Чжан.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что китайские власти будут сурово карать любого, вовлеченного в незаконную финансовую деятельность, особенно если это будет связано с отмыванием денег посредством подпольных банков.