Токио, 27 февраля, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Япония собирается еще внимательнее следить за ядерными испытаниями и ядерными объектами Северной Кореи. С этой целью японское правительство приняло решение разместить на севере страны новую станцию слежения, сообщает телеканал NHK.

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Станция будет фиксировать сейсмические волны, которые возникают при ядерных взрывах, и наличие в атмосфере радиоактивных веществ.

Отмечается, что станция заработает к концу 2017 года. И будет действовать при совместной работе с базирующейся в Вене Организацией по Договору о всеобъемлющем испытании ядерных испытаний.

В настоящее время на японской территории действуют уже две станции, целью которых также является слежка за ядерными испытаниями в КНДР. Одна из них расположена на южном острове Окинава, вторая — в префектуре Гумма в центре страны. Помимо этого, Токио использует для этих целей самолеты со специальными оборудованием.

Напомним, что Северная Корея провела в общей сложности пять ядерных испытаний. Каждое из них вызывает критику со стороны международного сообщества. Последнее испытание ядерного оружия Пхеньян осуществил 9 сентября. Мощность взрывного устройства оценивается в 10 килотонн, это самый сильный взрыв за всю историю КНДР.

Причем в 2016 году КНДР провела сразу два ядерных испытания. Первый раз — в январе. До этого в 2006-м, 2009-м и 2013 годах.