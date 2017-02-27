Вашингтон, 27 февраля, 2017, 06:12 — ИА Регнум.



Steven Hitchcock Армия США

Президент США Дональд Трамп будет добиваться увеличения федеральных расходов на оборону страны. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает The New York Times со ссылкой на информацию от четырех неназванных источников в администрации президента.

На запланированном на понедельник, 27 февраля, совместном заседании обеих палат конгресса США глава Белого дома потребует принятия бюджета со значительно увеличенной суммой на оборонные нужды страны. Изыскать средства Трамп намерен путем сокращения расходов на департамент охраны окружающей среды и некоторые другие госструктуры.

Ранее президент США пообещал запросить «огромный бюджет для любимых вооруженных сил». Это связано с планами Трампа по модернизации всех видов обороны. По мнению Трампа, вооруженные силы США станут «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо до этого».

Напомним, президент США раскритиковал ряд СМИ за публикацию фейковых новостей. В этот список вошло и издание The New York Times. Как пояснили суть претензий в администрации президента, необходимо положить конец порочной практике публикации новостей со ссылками на анонимные источники.

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