Якутск, 27 февраля, 2017, 06:17 — ИА Регнум. В Якутии два года перевозили опасные грузы по железной дороге без соответствующих разрешений на такие перевозки. Занимавшееся этой незаконной деятельностью предприятие заработало 280 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Василий Поленов. Железная дорога. 1903

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По данным следственных органов, нелегальные грузоперевозки осуществлялись от станции «Томмот» в течение 2014−2016 года. Компания, которая возила грузы, не называется. Региональным СМИ, написавшим, что речь идёт о «Железных дорогах Якутии», пришлось давать опровержение этой информации.

О том, куда возились грузы от станции Томмот, МВД республики также не сообщает. Но ранее «Якутск вечерний» писал об активных грузоперевозках именно по недостроенному до конца участку до Нижнего Бестяха. По информации газеты, «компания «Железные дороги Якутии» открещивается от перевозки и «прибылей не получает», а локомотивы арендует «Ассоциация строителей АЯМ», находящаяся по тому же адресу, что и «Железные дороги Якутии», и даже имеющая такой же номер факса».

Напомним, что ИА REGNUM в августе 2016 года компания «Железные дороги Якутии» отказалась в ответ на письменный запрос предоставить данные об объёме осуществляемых ею грузоперевозок.

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