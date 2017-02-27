Шанхай, Китай, 27 февраля, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Китайский регулятор атаковал «финансовых крокодилов», которые угрожали интересам мелких инвесторов на фондовых рынках КНР, сообщает 26 феварля агенство «Синьхуа».

Tomas Roggero Китайский флаг

Некоторые «варвары» и «крокодилы» приносят вред мелким инвесторам путем разорения акционерного рынка под прикрытием закона, высказал свое мнение председатель Китайской комиссии по безопасности и регулированию Лю Шиюй во время пресс-конференции.

Лю также сказал, что он был «изумлен хаосом» на фондовых рынках Китая после того, как он занял свой пост в прошлом году.

«Манящая сила денег огромна… На рынке капитала финансисты находятся лишь в полушаге от «финансовых крокодилов», — заявил репортерам Лю.

По его словам, главной задачей комиссии в рамках регулирования фондовых рынков является «не допускать двусмысленности и неопределенности».

Его замечания последовали после «варварского» поведения некоторых китайских страховщиков, которые использовали заемные средства для покупки акций ряда компаний, вызывая тем самым серьезное беспокойство на рынках в прошлом году. Их действия привели впоследствии к сильной волатильности на биржах, что доставляло серьезные неудобства целому ряду инвесторов.

В рамках борьбы с «неадекватным» поведением на фондовых рынках в пятницу, 24 февраля, китайскими властями к 10 годам был приговорен председатель страховой компании Foresea Life Insurance за манипуляции на рынках акций.

Напомним, что в китайских СМИ уже проходила информация, что гонконгский миллиардер Сяо Цзяньхуа в настоящий момент сотрудничает с китайскими властями, помогая в расследовании случаев манипуляций на фондовой бирже. Кроме того, Лю ранее уже сообщал, что «Китай будет придерживаться своих планов по поимке группы «финансовых крокодилов» и возвращению их на материк».