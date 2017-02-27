Якутск, 27 февраля, 2017, 05:47 — ИА Регнум. В Якутии в рамках расследования уголовного дела по факту нанесения убытков на 158 млн рублей республиканской компании «РФА-Инвест» представители следственных органов провели обыски у экс-руководителя компании, ныне министра финансов региона Валерия Жондорова.

Обыск

По информации, опубликованной News.Ykt.ru со ссылкой на собственные источники, в ходе обысков у чиновника был изъят трудовой договор с компанией. В злоупотреблении полномочиями, которые стали причиной миллионных убытков, напомним, подозревают другого руководителя «РФА-Инвест» Бориса Григорьева. Валерий Жондоров, возглавлявший фирму до него, проходит по этому делу свидетелем.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года депутат Госсобрания республики Жанна Егорова в официальном письме просила главу региона Егора Борисова проверить законность взаимоотношений некоторых чиновников правительства республики с региональной частной компанией «РФА-Инвест» и интересовалась, какое отношение к ней имеет Валерий Жондоров.

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Парламентарий тогда спрашивала у главы региона, кто является владельцем «РФА-Инвест», почему компанию кредитовали за счёт государственных средств, и нет ли в действиях чиновников, причастных к деятельности этой фирмы, коррупционной составляющей. Она указывала тогда и на то, что Жондоров был одним из учредителей фирмы.

Напомним также, что «РФА-Инвест» фигурирует в свежем «чёрном списке» компаний республики, руководители которых в середине февраля получили от прокуратуры предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере долевого строительства многоквартирных домов. Фирма несколько лет строила дома в рамках программы «Жилище».

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