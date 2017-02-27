Симферополь, 27 февраля, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Для защиты от потенциальных атак с самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет военно-морской флот России намерен разместить в Крыму зенитно-ракетные комплексы «Бук». Об этом в понедельник, 27 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на источник в штабе Черноморского флота РФ.

Goodvint Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

Принципиальное решение о размещении ЗРК уже принято. Новые «Буки» будут приняты на вооружение 1096-го зенитно-ракетного полка в Севастополе.

Отмечается, что на первом этапе будут получены комплексы «Бук-М2», а затем модернизированный вариант «Бук-М3».

Военные эксперты уверены, что в случае опасности ЗРК «Бук» вместе с зенитно-ракетными системами С-300 и С-400 смогут полностью закрыть небо не только над Крымским полуостровом, но и над Черным морем.

«Бук-М2» способен поражать летательные аппараты на расстоянии от трех до 45 км, в то время как крылатые и баллистические ракеты уничтожает в радиусе 20 км и на высоте до 25 тысяч метров. Для сравнения комплекс «Оса» поражает цели на высоте около 5 тысяч метров и на расстоянии до 10 км.