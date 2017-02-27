Лондон, 27 февраля, 2017, 05:14 — ИА Регнум. В воскресенье, 26 февраля, возрасте 86 лет из жизни ушел старейший член палаты общин британского парламента Джеральд Кауфман. Об этом сообщили члены семьи Кауфмана, передает телеканал ВВС.

L.C. Nøttaasen Траур

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин назвал Джеральда Кауфмана «культовой фигурой». Корбин отметил, что старейший член палаты общин очень любил жизнь и политику.

«Я буду очень по нему скучать», — поделился лидер Лейбористской партии.

Члены семьи Кауфмана назвали его «великим социалистом и парламентарием».

Джеральд Кауфман стал членом парламента от лейбористов в Северо-Западной Англии еще в 1970 году. В 2015 году он был отмечен как старейший депутат палаты общин.

В 2015 году Кауфман вместе со спикером Джоном Беркоу привел к присяге лидера победившей на всеобщих выборах Консервативной партии Дэвида Кэмерона в качестве британского премьер-министра.