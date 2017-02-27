Лондон, 27 февраля, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Британская программа по строительству флотилии боевых кораблей — «чушь собачья». Таким образом программу военно-морских сил Великобритании окрестил экс-замминистра обороны страны Кеван Джонс. Об этом сообщает Times.

Фрегат

Заклеймил так планы британских военных Джонс после того, как стало известно, что у Соединенного Королевства нет ракет для пусковых шахт. Ими должны быть оснащены суда, отмечает издание.

Летом 2017 года должно начаться строительство восьми кораблей Type 26. По мнению экспертов в военной области, эти корабли могут быть приняты на службу с пустыми установками. Вместо ракет в них может быть «чистый воздух».

Как полагает издание, на судах, скорее всего, останутся только корабельные орудия.

Напомним, что в 2015 году глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что на замену устаревающему фрегату Type 23 придет Туре 26. Такие корабли, по словам министра, должны быть оснащены американскими установками вертикального пуска Mk-41.

Ранее газета The Sun писала, что семь атомных британских субмарин находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Эти субмарины — основа ударной и разведывательной мощи подводного флота Соединённого Королевства. В то же время, по мнению экспертов, сегодня главной проблемой британских ВМС является необходимость замены баллистических ракет Trident II — единственных носителей ядерных боезарядов.