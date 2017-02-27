Владивосток, 27 февраля, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Власти приморского города Владивостока намерены взять в 2017 году кредит на сумму 1,2 млрд рублей. Мэрия разместила сразу четыре закупки на минувшей неделе и теперь ожидает подачи заявок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредиты

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Извещения о проведении электронных аукционов были размещены в Единой информационной системе в сфере закупок 21 и 22 февраля. В первых двух случаях администрация Владивостока берёт два кредита по 400 миллионов рублей каждый, в двух других — по 200 миллионов рублей.

В техническом задании значится, что с момента заключения муниципальных контрактов услуги будут предоставляться до 28 декабря 2017 года. В общей сложности мэрия Владивостока готова заплатить банкам за предоставление кредитов 126 миллионов рублей. Указанные средства будут выделены из городской казны.

Проведение аукционов запланировано на 23 и 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы 21 февраля продлил срок заключения под стражей мэру Владивостока Игорю Пушкарёву до 30 мая. Глава приморской столицы вместе с младшим братом, гендиректором «Востокцемента» Андреем Пушкарёвым и руководителем МУПВ «Дороги Владивостока» Андреем Лушниковым является фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Уголовное дело в отношении Пушкарёва строится на материалах УФАС по Приморскому краю, которые в итоге Пятый арбитражный апелляционный суд признал незаконными. Также «Востокцемент» простил «Дорогам Владивостока» задолженность в размере 962 миллиона рублей, ликвидировав причинённый городу ущерб.