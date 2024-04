Вашингтон, 27 февраля, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Критические заявления президента США Дональда Трампа в Twitter способствуют росту количества подписчиков газеты The New York Times. Об этом заявил главный редактор издания Дин Бакет.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По его словам, каждый день, когда Трамп размещает в своем микроблоге какие-либо сообщения, это сразу же приводит к «буйному росту подписчиков». Бакет также отметил, что последние события в США играют огромную роль для новостных организаций.

Напомним, что 24 февраля представителей таких СМИ как The New York Times, CNN, The Los Angeles Times и Politico не допустили на брифинг Белого дома. Эти издания, в свою очередь, выразили протест.

Позднее Дональд Трамп заявил, что не выступает против СМИ. Он не одобряет деятельность тех средств массовой информации, которые «тиражируют фейковые новости». Ранее глава США неоднократно говорил об этом, в особенности сообщений о якобы имеющихся связях сторонников Трампа с Россией.

Более того, в субботу, 25 февраля, американский лидер объяснил, что СМИ, которые распространяют фейковые новости, представляют угрозу для государства. В своем Twitter он написал:

«СМИ, распространяющие фейковые новости, намеренно не говорят правду. Серьёзная угроза для нашей страны. Провальная The New York Times стала посмешищем. Как и CNN. Печально!».