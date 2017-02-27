Пекин, 27 февраля, 2017, 03:54 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел КНР Ян Цзечи начнет в понедельник, 27 февраля двухдневный визит в США, сообщает 27 февраля гонконгская газета South China Morning Post.

Iecs США и Китай

Государственный советник Ян осуществит визит по приглашению правительства США. В диалоге с американскими властями планируется обсудить текущие проблемы, сообщает газета.

Визит Яна состоится через две недели после разговора главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, во время которого американский лидер подчеркнул свою приверженность политике «одного Китая».

Визит советника совпал по времени с 45-й годовщиной знаменитого визита бывшего президента США Ричарда Никсона в Поднебесную в 1972 году, что послужило прологом к заключению официальных дипломатических отношений между двумя странами в 1979 году, отмечает издание.

Как полагают эксперты, саммит G20, который пройдет в Гамбурге в июле этого года, может стать первым местом встречи лидеров США и Китая, а нынешний визит высокопоставленного китайского дипломата может послужить тому прологом. Однако, по мнению издания, нет стопроцентной гарантии, что Трамп лично явится на саммит, в виду его скептического отношения к подобного рода мероприятиям.

Стоит отметить, что отношения между КНР и США обострились после избрания Дональда Трампа президентом США. Его резкие высказывания в адрес Китая, шаги по деглобализации экономики, введение заградительных пошлин против китайской продукции, периодические патрули американских судов в районе спорных островов в Южно-Китайском море, а также намерения развертывания системы ПРО на Корейском полуострове обострили противоречия между двумя странами. Телефонный разговор между лидерами двух стран, прошедший две недели назад несколько ослабил накал противоречий, однако не снял их.