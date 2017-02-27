Филадельфия, США, 27 февраля, 2017, 03:49 — ИА Регнум.



jinterwas Надгробие

Вандалы осквернили еврейское кладбище в Филадельфии, штат Пенсильвания. Более сотни надгробий оказались повреждены, сообщает в воскресенье, 26 февраля, агентство Associated Press со ссылкой на заявление полиции штата.

Как стало известно, утром 26 февраля в полицию обратился один из жителей Филадельфии. Мужчина пояснил, что во время посещения кладбища обнаружил поврежденными надгробия трех своих родственников.

Проведенная полицейскими проверка показала, что вандалы осквернили более сотни надгробий и памятников. Вероятно, преступление было совершено в ночь с субботы на воскресенье, 26 февраля, сообщил представитель полиции.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон назвал ситуацию шокирующей и вызывающей беспокойство. Тем не менее, Нахшон полностью доверяет властям в вопросе поимки и наказания преступников.

Мэр Филадельфии Джим Кенни заявил, что городские власти сделают все возможное для поиска тех, «кто осквернил это место последнего упокоения».

Между тем Антидиффамационная лига заявила о вознаграждении в размере $10 тысяч долларов за информацию, способствующую аресту и осуждению вандалов.

Напомним, на прошлой неделе аналогичный инцидент произошел в штате Миссури.