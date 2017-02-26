Киев, 27 февраля, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Лишь 5% украинцев совсем не используют русский язык в повседневной жизни. Большинство же говорит на русском в разных областях своей деятельности и хочет, чтобы дети знали этот язык. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир», пишут «Известия».

Erdenebayar Русский язык

Среди опрошенных 5% не пользуются русским языков совсем, в семье говорят на нем 66%, применяют для общения с друзьями 61%, 34% — на работе. Культурная жизнь общества тоже не обходится без использования этого языка: 39% респондентов смотрят русскоязычное телевидение и фильмы.

Социологическое исследование проводилось среди жителей России и Украины в конце прошлого года. В общей сложности в опросе приняли участие более 1500 человек от 18 до 60 лет. Целью опроса было выяснить, как жители оценивают отношения двух стран в настоящее время.

Согласно результатам, 78% респондентов украинского происхождения хотят, чтобы их дети разговаривали на русском языке. Только 16% опрошенных считают, что на Украине нужно использовать лишь украинский язык.

Для 38% респондентов из России объединяющим фактором для народов двух стран являются родственные связи и общее советское прошлое. Часть граждан Украины, принявших участие в опросе, тоже поставила эти факторы на первое место с показателями 66% и 44%.

Что касается оценки состояния российско-украинских отношений на данный момент, то 70% граждан РФ и 80% граждан Украины считают отношения между двумя странами в той или иной степени враждебными. Четверть опрошенных в России оценила положение дел как нейтральное. На Украине же таким образом ответили только 8%. И лишь 4% опрошенных в России и 4% на Украине видят взаимоотношения между странами как дружественные.