Париж, 27 февраля, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Правительство Франции не смогло обеспечить условия для спокойной избирательной кампании, заявил бывший премьер-министр страны, кандидат на пост президента Франсуа Фийон. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте политика.

Vanderlindenma Выборы

Фийон назвал себя «избранником нации» и обвинил действующего премьер-министра и правительство Франции в том, что они не смогли предоставить условия для «безмятежного осуществления демократии». Кандидат на пост президента страны считает, что участники предвыборной кампании должны иметь «право самовыражаться».

Поэтому, отметил экс-премьер страны, правительство должно сделать все, чтобы враги демократии и мародеры не мешали президентской кампании. В качестве примера Фийон привел события, произошедшие в середине февраля в Тулоне, когда во время приезда экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона произошли беспорядки. Недавно в городе Нант тоже были волнения.

Напомним, что в воскресенье, 26 февраля, в городе Нант были протесты против визита лидера партии «Национальный фронт», кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен. В результате произошедшего пострадали десять полицейских. В связи с этим Фийон заявил, что правительство должно предоставила условия для успешного проведения выборов

«Необходимо уважать верховенство права», — подчеркнул кандидат в президенты.

Как ранее писало ИА REGNUM, недавно во Франции также разразился скандал с участием Франсуа Фийон. Стало известно, что он нанял на работу свою супругу Пенелопу, а также детей. Отмечается, что трудоустройство было незаконным. По этому поводу прокуратура завела дело. Ведется расследование.