Китайских военных обязали изучить замечания Си Цзиньпина
Пекин, 27 февраля, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Китайских военных и полицию обязали внимательно ознакомиться с замечаниями, сделанными главой КНР Си Цзиньпином на установочном заседании рабочей группы, сообщает 26 февраля агентство «Синьхуа».
Согласно циркуляру, выпущенному головным офисом Центральной военной комиссии КНР, солдаты и офицеры должны изучить и освоить замечания, сделанные Си, который по совместительству является генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая и председателем Центральной военной комиссии.
На заседании рабочей группы Шестой пленарной сессии Политбюро ЦК КПК 18 созыва, обращаясь к провинциальным и министерским руководителям 13 февраля, Си призвал изъять все привилегии и воспитать в себе самодисциплину.
Солдаты и офицеры должны получать навыки политической жизни в партии в новую эпоху и навыки внутрипартийного контроля.
Циркуляр также призывает к дальнейшим антикоррупционным действиям, упразднению пагубного влияния Го Босюна и Сю Цайхоу — двух экс-партийцев и коррупционеров — а также работать на улучшение политической жизни в вооруженных силах.
Кроме того, говорится об усилении национальной защиты и военных реформах, призванных улучшить боеготовность и боевые возможности страны.