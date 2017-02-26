Пекин, 27 февраля, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Китайских военных и полицию обязали внимательно ознакомиться с замечаниями, сделанными главой КНР Си Цзиньпином на установочном заседании рабочей группы, сообщает 26 февраля агентство «Синьхуа».

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Китайская армия

Согласно циркуляру, выпущенному головным офисом Центральной военной комиссии КНР, солдаты и офицеры должны изучить и освоить замечания, сделанные Си, который по совместительству является генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая и председателем Центральной военной комиссии.

На заседании рабочей группы Шестой пленарной сессии Политбюро ЦК КПК 18 созыва, обращаясь к провинциальным и министерским руководителям 13 февраля, Си призвал изъять все привилегии и воспитать в себе самодисциплину.

Солдаты и офицеры должны получать навыки политической жизни в партии в новую эпоху и навыки внутрипартийного контроля.

Циркуляр также призывает к дальнейшим антикоррупционным действиям, упразднению пагубного влияния Го Босюна и Сю Цайхоу — двух экс-партийцев и коррупционеров — а также работать на улучшение политической жизни в вооруженных силах.

Кроме того, говорится об усилении национальной защиты и военных реформах, призванных улучшить боеготовность и боевые возможности страны.